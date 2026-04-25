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25 апреля, 08:48

Мамаев рассказал об обучении на тренера

Анастасия Пилипенко

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев рассказал, что завершил обучение в Школе футбольных тренеров Российского футбольного союза (РФС) и получил лицензию категории А Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Я уже закончил обучение, я сейчас являюсь дипломированным тренером с категорией А Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В декабре закончили обучение, получили лицензию. Сейчас будем ждать, по-моему, год-полтора, чтобы можно было поступать на категорию Pro. Тоже было задание со стажировкой в клубе, я у Ролана Гусева в «Динамо» проходил. В целом отлично. Вижу ли себя тренером после обучения? За эти полтора года, что мы прошли, очень многое для себя подчеркнул как для тренера. Чтобы корректно ответить на вопрос, нужно сначала попробовать. Если в будущем будут такие предложения, где общие интересы тех, кто предлагает, и мои совпадут, то попробовать в любом случае стоит. Чтобы, так скажем, закрыть этот гештальт для ответа на вопрос — хочется или не хочется, будет ли получаться или не будет. Потому что можно все что угодно говорить. Но это как и в футболе, далеко не всем дано быть тренером. До тех пор пока не попробуешь, можешь хоть 10 лицензий получить, но все равно показывает практика», — сказал Мамаев ТАСС.

Мамаев вместе с ЦСКА стал чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и дважды — суперкубка страны. За карьеру также выступал за московское «Торпедо», «Краснодар», «Ростов» и «Химки». За сборную России сыграл на чемпионате Европы 2016 года.

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Источник: ТАСС
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Павел Мамаев
Футбол
РПЛ
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
Результаты / календарь
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31.07 20:00 Родина – Ростов - : -
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
П
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Марат Апшацев
Марат Апшацев

Динамо Мх

 1 0 1
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