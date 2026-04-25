Мамаев считает, что лидер РПЛ еще поменяется до конца сезона
Чемпион России в составе ЦСКА Павел Мамаев считает, что лидер РПЛ может поменяться один или два раза до окончания сезона.
Перед 27-м туром лидирует «Краснодар» (57 очков), на втором месте идет «Зенит» (56).
«Чемпионская гонка будет интересной. Я думаю, что еще ни раз, может быть, ни два поменяется лидер. У всех будут тяжелые матчи, потому что «Краснодар» и «Зенит» будут играть, может быть, не со столь сильными соперниками, но с теми командами, которым кровь из носа нужны очки, чтобы остаться в премьер-лиге, — сказал Мамаев ТАСС. — А такие игры в какой-то степени еще тяжелее. Я думаю, что предстоит очень интересная концовка. Не знаю, как сложится. Как болельщику хотелось бы, чтобы развязка наступила после последнего тура. А так, может сложиться, что кто-то за тур, за два станет чемпионом. У меня как такого фаворита нет. Но есть желание, которое озвучивал в начале сезона, чтобы «Краснодар» повторил свой успех».
В 27-м туре «Краснодар» дома сыграет с махачкалинским «Динамо», а «Зенит» примет «Ахмат».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0