Мамаев считает, что лидер РПЛ еще поменяется до конца сезона

Чемпион России в составе ЦСКА Павел Мамаев считает, что лидер РПЛ может поменяться один или два раза до окончания сезона.

Перед 27-м туром лидирует «Краснодар» (57 очков), на втором месте идет «Зенит» (56).

«Чемпионская гонка будет интересной. Я думаю, что еще ни раз, может быть, ни два поменяется лидер. У всех будут тяжелые матчи, потому что «Краснодар» и «Зенит» будут играть, может быть, не со столь сильными соперниками, но с теми командами, которым кровь из носа нужны очки, чтобы остаться в премьер-лиге, — сказал Мамаев ТАСС. — А такие игры в какой-то степени еще тяжелее. Я думаю, что предстоит очень интересная концовка. Не знаю, как сложится. Как болельщику хотелось бы, чтобы развязка наступила после последнего тура. А так, может сложиться, что кто-то за тур, за два станет чемпионом. У меня как такого фаворита нет. Но есть желание, которое озвучивал в начале сезона, чтобы «Краснодар» повторил свой успех».

В 27-м туре «Краснодар» дома сыграет с махачкалинским «Динамо», а «Зенит» примет «Ахмат».

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