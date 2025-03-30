Семак: «Луис Энрике адаптируется, иногда он немножко затягивает игру»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос об адаптации бразильского вингера Луиса Энрике в команде.

30 марта «Зенит» дома разгромил «Рубин» (4:0) в матче 22-го тура РПЛ. 24-летний бразилец отметился голевой передачей.

— Луис Энрике старается, привыкает. Но есть разница в подготовке, в требованиях любого тренера, в чемпионатах. Луис адаптируется. Сегодня — уже было лучше. Много хороших моментов было. Иногда он немножко затягивает игру, потому что в чемпионате Бразилии у игроков больше возможностей принимать, больше обыгрывать. В большинстве матчей там нет такой интенсивности и борьбы, как в чемпионате России. Может быть, там более техничные игроки. У нас — интенсивность, тактика, функциональное состояние играют важную роль. Со всеми командами играть тяжело. Но мы видим результат, — сказал Семак на пресс-конференции.

«Зенит» (46 очков) обошел «Спартак» (44) и поднялся на второе место в РПЛ. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего «Краснодара» на три очка.

«Рубин» (32) идет седьмым в турнирной таблице.