Игрок «Ростова» Вахания: «Балтике» сейчас никто не был бы рад»

Правый защитник «Ростова» Илья Вахания в комментарии для «СЭ» оценил игру команды в матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:5).

— «Спартак» наиграл на пять голов?

— Сложно сказать. Они же забили пять, значит, наиграли. Но мы сами им много подарили.

— Не лучший матч Песьякова... Команда его как-то поддержала?

— Если посмотреть прямо на поле, то после второго гола команда подошла, поддержала. Все ошибаются, в этом ничего такого нет.

— Рекордная посещаемость на «Ростов Арене» — 30 тысяч. Не было ли давления?

— Нет, болельщики нас гнали. У нас как крылья росли, мы старались всех порадовать. Но не получилось.

— В Кубке попалась «Балтика». Это хороший соперник?

— Если посмотреть, как сейчас играет «Балтика», никто бы не был им особо рад. Думаю, все, кто остался в Кубке, — хорошие команды.

На данный момент «Ростов» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 24 встречах.

25 апреля команда Валерия Карпина на выезде сыграет против «Урала» в перенесенном матче 21-го тура.

Во втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России желто-синие встретятся с «Балтикой». Игра состоится 2 мая.