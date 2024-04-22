Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:43

Игрок «Ростова» Вахания: «Балтике» сейчас никто не был бы рад»

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Правый защитник «Ростова» Илья Вахания в комментарии для «СЭ» оценил игру команды в матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:5).

— «Спартак» наиграл на пять голов?

— Сложно сказать. Они же забили пять, значит, наиграли. Но мы сами им много подарили.

— Не лучший матч Песьякова... Команда его как-то поддержала?

— Если посмотреть прямо на поле, то после второго гола команда подошла, поддержала. Все ошибаются, в этом ничего такого нет.

— Рекордная посещаемость на «Ростов Арене» — 30 тысяч. Не было ли давления?

— Нет, болельщики нас гнали. У нас как крылья росли, мы старались всех порадовать. Но не получилось.

— В Кубке попалась «Балтика». Это хороший соперник?

— Если посмотреть, как сейчас играет «Балтика», никто бы не был им особо рад. Думаю, все, кто остался в Кубке, — хорошие команды.

На данный момент «Ростов» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 24 встречах.

25 апреля команда Валерия Карпина на выезде сыграет против «Урала» в перенесенном матче 21-го тура.

Во втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России желто-синие встретятся с «Балтикой». Игра состоится 2 мая.

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Илья Вахания
0
Читайте также
Тарасова считает Тутберидзе главным тренером в российском фигурном катании
ВАДА обвинили в двойных стандартах в делах Валиевой и китайских пловцов
Буданов указал на погубившее перебежчика Кузьминова желание славы
Ноль от Ови, юбилейная победа Боба и ужасный антирекорд российского вратаря
Казачья бригада «Днепр» уничтожила два разведкатера ВСУ у Кинбурнской косы
Шестерым задержанным по делу об убийстве байкера в Москве предъявили обвинения
Популярное видео
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Ростов» — «Спартак», «Зенит» — «Оренбург» и другие матчи
«Ростов» — «Спартак»: Москалев правильно наказал Осипенко пенальти и правильно не удалил его
Голенков: «Никто не говорит, сколько мячей мы забили благодаря Песьякову»
Сафонов: «Чемпион еще не известен. «Краснодар» настроен биться до конца»
Защитник «Спартака» Чернов: «Думаю, Слишковича надо оставить»
Защитник «Ростова» Чернов: «Спартак» просто реализовал все свои моменты»
Игрок «Спартака» Денисов: «Во втором тайме добавили в агрессии, это дало свои плоды»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сафонов: «Чемпион еще не известен. «Краснодар» настроен биться до конца»

Адвокат Бушманов объяснил, как действовать игроку «Спартака» Классену после потери 900 тысяч рублей
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 - : -
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 - : -
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 11
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 10
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 19 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости