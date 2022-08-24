Зотов о переходе в «Крылья Советов»: «Как только прилетел в Самару, сразу так радостно стало»

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов прокомментировал возвращение в самарский клуб. 24 августа футболист заключил контракт с клубом до конца сезона 2022/23.

«Эмоции только положительные. Как только прилетел в Самару, сразу так радостно стало. Честно, прямо кайф! Мне позвонил Сергей Корниленко, в течение нескольких дней мы пообщались и пришли к тому, чтобы я вернулся. Конечно, я следил за «Крыльями Советов», я же тоже был в РПЛ. Очень симпатичный футбол показывает команда, один из самых играющих клубов в лиге. Я очень рад оказаться здесь. Надеюсь, помогу и мы окажемся еще выше в турнирной таблице», — сказал Зотов в интервью для пресс-службы «Крыльев Советов».

Летом 32-летний Зотов стал свободным агентом, не договорившись о новом контракте с «Рубином». В прошедшем сезоне защитник провел 29 матчей за казанский клуб во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее российский защитник уже выступал за самарцев с 2017 по 2019 год.