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Зотов о переходе в «Крылья Советов»: «Как только прилетел в Самару, сразу так радостно стало»

Зотов заявил, что рад вернуться в «Крылья Советов»
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов прокомментировал возвращение в самарский клуб. 24 августа футболист заключил контракт с клубом до конца сезона 2022/23.

«Эмоции только положительные. Как только прилетел в Самару, сразу так радостно стало. Честно, прямо кайф! Мне позвонил Сергей Корниленко, в течение нескольких дней мы пообщались и пришли к тому, чтобы я вернулся. Конечно, я следил за «Крыльями Советов», я же тоже был в РПЛ. Очень симпатичный футбол показывает команда, один из самых играющих клубов в лиге. Я очень рад оказаться здесь. Надеюсь, помогу и мы окажемся еще выше в турнирной таблице», — сказал Зотов в интервью для пресс-службы «Крыльев Советов».

Летом 32-летний Зотов стал свободным агентом, не договорившись о новом контракте с «Рубином». В прошедшем сезоне защитник провел 29 матчей за казанский клуб во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее российский защитник уже выступал за самарцев с 2017 по 2019 год.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bxC--FNavR4
Георгий Зотов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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2
 Спартак 6 4 1 1 14-4 13
3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
5
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
6
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
7
 Сочи 6 3 1 2 9-11 10
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
15
 Урал 6 0 1 5 1-11 1
16
 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
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Сочи – Химки
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Н. Новгород – Динамо
 - : -
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Факел – Спартак
 - : -
27.08 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
28.08 13:00
Урал – Зенит
 - : -
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