Агент Виллиана Роши подтвердил интерес со стороны ЦСКА

Футбольный агент Игорь Кампеделли, представляющий интересы защитника португальского «Портимоненсе» Виллиана Роши, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны ЦСКА.

«Да, ЦСКА правда интересуется Виллианом. Больше ничего пока не могу сказать», — заявил агент Sport24.

27-летний защитник выступает за португальский клуб с июля 2019 года. В текущем сезоне Роша провел 2 матча за «Портимоненсе» и не отличился результативными действиями.

Контракт бразильца с португальским клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.