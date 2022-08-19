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Агент Виллиана Роши подтвердил интерес со стороны ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент
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Футбольный агент Игорь Кампеделли, представляющий интересы защитника португальского «Портимоненсе» Виллиана Роши, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны ЦСКА.

«Да, ЦСКА правда интересуется Виллианом. Больше ничего пока не могу сказать», — заявил агент Sport24.

27-летний защитник выступает за португальский клуб с июля 2019 года. В текущем сезоне Роша провел 2 матча за «Портимоненсе» и не отличился результативными действиями.

Контракт бразильца с португальским клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-19-agent-villiana-roshi-podtverdil-interes-so-storony-tsska
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