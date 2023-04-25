Гойкович: «За сборную должны играть те, кто родился в этой стране. Россияне — за Россию, я — за Боснию»

Боснийский защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович высказался о возможном получении российского паспорта.

«Если я помогу своей команде, без проблем сделаю, чтобы было меньше легионеров в заявке. Я тут всего 2,5 года, а надо 5 лет отыграть в России для получения гражданства», — приводит «РБ Спорт» слова Гойковича.

Также он ответил на вопрос, было ли бы ему интересно играть за сборную России.

«За сборную должны играть те, кто родился в этой стране. Россияне — за Россию, я — за Боснию. У вас есть много хороших ребят», — добавил футболист.

В феврале 2023 года игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо указом президента РФ Владимира Путина получили российские паспорта. Ранее сообщалось, что аргентинские одноклубники Гойковича также задумываются о получении российского гражданства.