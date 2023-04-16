Защитник «Локомотива» Ненахов высказался о предстоящем матче с ЦСКА

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА, которое пройдет в рамках 24-го тура чемпионата России.

«Матч с ЦСКА — это, в первую очередь, проверка для нас, потому что и у них хорошая команда, и мы набрали темп, у нас хорошие игроки. Поэтому будет интересно. Сами ждем этот матч», — приводит «РБ Спорт» слова Ненахова.

На данный момент «Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Московский клуб выиграл пять из шести последних матчей в чемпионате.