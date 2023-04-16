«Ахмат» сыграл вничью с «Факелом»

«Ахмат» в гостях сыграл вничью с «Факелом» в матче 23-го тура РПЛ — 1:1.

Счет в матче открыли грозненцы — на 15-й минуте забил Артем Тимофеев. Воронежцы сравняли в начале второго тайма после удара Сергея Божина.

На последних секундах матча Божин спас команду от поражения. Пробивая по пустым воротам, нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов с нескольких метров угодил игроку воронежцев в пах.

«Факел» (14-е место) прервал серию из 2 поражений подряд и набрал 18 очков. «Ахмат» с 37 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ.