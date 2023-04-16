Агент Баринова сообщил о возможном переломе пальца руки у футболиста: «Покажет рентген»

Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал о состоянии здоровья футболиста после матча 23-го тура РПЛ против «Оренбурга» (4:1).

26-летний россиянин получил повреждение руки.

«Возможно, перелом пальца — покажет рентген», — сказал Банатин «СЭ».

В сезоне-2022/23 Баринов провел 28 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, на его счету 2 гола и 3 результативные передачи.