Агент Баринова сообщил о возможном переломе пальца руки у футболиста: «Покажет рентген»
Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал о состоянии здоровья футболиста после матча 23-го тура РПЛ против «Оренбурга» (4:1).
26-летний россиянин получил повреждение руки.
«Возможно, перелом пальца — покажет рентген», — сказал Банатин «СЭ».
В сезоне-2022/23 Баринов провел 28 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, на его счету 2 гола и 3 результативные передачи.
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|40-30
|45
|
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|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
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|5
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|44
|
5
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|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
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|23
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|5
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|
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|4
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|37
|
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|10
|3
|10
|44-47
|33
|
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|9
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|
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|4
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|
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|4
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|25-37
|25
|
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|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
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29 тур
30 тур
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|0 : 0
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|0 : 2
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|1 : 2
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|1 : 2
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|1 : 4
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|1 : 1
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4
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