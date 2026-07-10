Джикия: «Зимой было предложение из Китая. Но ехать туда я не захотел»

Защитник «Локомотива» Георгий Джикия в интервью «СЭ» рассказал об интересе из Китая прошедшей зимой.

— Кто-то кроме «Локомотива» на тебя выходил?

— Зимой было предложение из Китая — интересное и по сроку, и по финансам. Но ехать туда я не захотел. В начале года все проанализировал и решил, что нужно возвращаться в Россию. Слава богу, получилось. Может, чуйка сработала.

Джикия присоединился к московскому клубу в статусе свободного агента. Соглашение между «Локомотивом» и 32-летним защитником рассчитано до конца июня 2027 года.

С лета 2025 года россиянин выступал за «Антальяспор». В сезоне-2025/26 на его счету 17 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами.

Ранее он также играл за «Спартак» из Нальчика, «Химик», «Амкар», московский «Спартак» и «Химки».