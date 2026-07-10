Джикия о долгах «Химок»: «Остается процент веры в то, что сказанное мужчиной будет выполнено»

Защитник «Локомотива» Георгий Джикия в интервью «СЭ» ответил на вопрос о долгах «Химок» по зарплате.

— Твой последний российский клуб — «Химки», где был хороший состав, но не результаты...

— Это нередкая история. Не могу сказать, что был провал — мы справились с задачей сохранения прописки в РПЛ. А затем господин Туфан Садыгов решил закрыть клуб. По спортивным показателям состав «Химок» выполнил задачу. Но мне не хочется анализировать то, что было. Это уже история.

— «Химки» все еще должны тебе?

— Долг есть, дело идет. Но с прошлого года не было выплачено ни рубля. Остается процент веры в то, что сказанное мужчиной будет выполнено.

Джикия присоединился к московскому клубу в статусе свободного агента. Соглашение между «Локомотивом» и 32-летним защитником рассчитано до конца июня 2027 года.

С лета 2025 года россиянин выступал за «Антальяспор». В сезоне-2025/26 на его счету 17 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами.

Ранее он также играл за «Спартак» из Нальчика, «Химик», «Амкар», московский «Спартак» и «Химки».