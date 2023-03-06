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Судейство

Сегодня, 09:06

Экс-глава департамента судейства РФС переехал в Египет

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Витор Мануэл Мелу Перейра.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший глава департамента судейства РФС Витор Мануэл Мелу Перейра заключил контракт с Египетской футбольной ассоциацией. Он будет возглавлять ее судейский комитет до конца сезона-2023/24. Португалец сменил Марка Клаттенбурга, который в январе в спешном порядке без предварительного предупреждения покинул свой пост, из-за чего возник громкий скандал.

Мелу Перейра пробыл в РФС с сентября 2021 года по март 2022-го. Его главным достижением стал запрет на применение детектора лжи в отношении судей. То есть в течение этого непродолжительного периода времени проверки арбитров на полиграфе не проводились. Таково было условие португальца, когда он принял предложение РФС.

Поработал совсем недолго, учитывая зимний перерыв в соревнованиях. Пытался разжевывать азы — что судьям РПЛ не требовалось. Когда он приехал в Россию, было заявлено, что его книга о подготовке судей будет переведена на русский и станет одним из методических пособий. Но, не исключено, этого так и не произошло.

Мелу Перейра с разным успехом провел несколько судейских брифингов в онлайн-режиме. На одном он появился только в самом конце. Извинился, что не смог этого сделать раньше — никак не удавалось попасть в гостиничный номер в одной из западноевропейских гостиниц, где остался его ноутбук. В плане реальной работы больше запомнился его заместитель — финн Йоуни Хютия, который как раз и готовил брифинги и семинары.

Футбол
РФС
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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 1 : 1
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Спартак – Урал
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Зенит – Пари НН
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Ахмат – Оренбург
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Ростов – Локомотив
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Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
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П
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И К Ж
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