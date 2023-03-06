Экс-глава департамента судейства РФС переехал в Египет

Бывший глава департамента судейства РФС Витор Мануэл Мелу Перейра заключил контракт с Египетской футбольной ассоциацией. Он будет возглавлять ее судейский комитет до конца сезона-2023/24. Португалец сменил Марка Клаттенбурга, который в январе в спешном порядке без предварительного предупреждения покинул свой пост, из-за чего возник громкий скандал.

Мелу Перейра пробыл в РФС с сентября 2021 года по март 2022-го. Его главным достижением стал запрет на применение детектора лжи в отношении судей. То есть в течение этого непродолжительного периода времени проверки арбитров на полиграфе не проводились. Таково было условие португальца, когда он принял предложение РФС.

Поработал совсем недолго, учитывая зимний перерыв в соревнованиях. Пытался разжевывать азы — что судьям РПЛ не требовалось. Когда он приехал в Россию, было заявлено, что его книга о подготовке судей будет переведена на русский и станет одним из методических пособий. Но, не исключено, этого так и не произошло.

Мелу Перейра с разным успехом провел несколько судейских брифингов в онлайн-режиме. На одном он появился только в самом конце. Извинился, что не смог этого сделать раньше — никак не удавалось попасть в гостиничный номер в одной из западноевропейских гостиниц, где остался его ноутбук. В плане реальной работы больше запомнился его заместитель — финн Йоуни Хютия, который как раз и готовил брифинги и семинары.