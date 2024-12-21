Защитник «Краснодара» Оласа подписал новый трехлетний контракт

Пабло Риверо, агент защитника «Краснодара» Лукаса Оласы, заявил, что его клиент подписал новый контракт с клубом.

«Лукас подписал новый трехлетний контракт с «Краснодаром». Он счастлив там», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Оласа играет за «Краснодар» с лета 2023 года. Его рассчитан до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне на счету 30-летнего уругвайца 21 матч за «Краснодар» во всех турнирах и одна голевая передача.