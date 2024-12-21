Защитник «Краснодара» Оласа подписал новый трехлетний контракт
Пабло Риверо, агент защитника «Краснодара» Лукаса Оласы, заявил, что его клиент подписал новый контракт с клубом.
«Лукас подписал новый трехлетний контракт с «Краснодаром». Он счастлив там», — приводит слова агента «РБ Спорт».
Оласа играет за «Краснодар» с лета 2023 года. Его рассчитан до 30 июня 2025 года.
В текущем сезоне на счету 30-летнего уругвайца 21 матч за «Краснодар» во всех турнирах и одна голевая передача.
Источник: РБ Спорт
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|
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|
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|3
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|8
|22-35
|16
|
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|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
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|
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|Оренбург
|18
|1
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|12
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
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ЖК
|Г
|
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Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
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|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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|К
|Ж
|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
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|11
|1
|3
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