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Сегодня, 10:47

Широков считает, что Угальде не мог проявить себя из-за Соболева

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Роман Широков в разговоре с «СЭ» объяснил прогресс нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.

«Угальде — молодец. Его и брали для того, чтобы он забивал. Из того, что я видел: играть в двойке нападающих он не может — не так эффективен. Забивает тогда, когда играет в одного форварда — центрального. С краю он может играть, но тоже не настолько эффективен, его качества теряются. В прошлом году в «Спартаке» был Соболев, которого ставили всегда. Соотвественно Угальде не мог себя ярко проявить. Как только появилась возможность и доверие, у него это получилось. Но посмотрим дальше, была ли это яркая вспышка или закономерность», — сказал Широков «СЭ».

В этом сезоне Угальде в 22 матчах во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 3 результативные передачи.

Дарик Агаларов

Александр Соболев
Манфред Угальде
Роман Широков
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Химки – Факел
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Спартак – Оренбург
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