Защитник «Кайрата» и сборной Казахстана Алип прошел медосмотр в «Зените»

Защитник «Кайрата» и сборной Казахстана Нуралы Алип прошел медицинский осмотр в «Зените», сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Защитник «Кайрата» и сборной Казахстана Нуралы Алип прошел медицинский осмотр в «Зените», сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Ранее сообщалось, что «Зенит» пригласил 22-летнего казаха на первый тренировочный сбор в Дубае, который пройдет с 13 по 25 января.

В нынешнем сезоне Алип забил один мяч и получил три желтых карточки в 13 матчах за «Кайрат». Контракт защитника с алма-атинским клубом рассчитан до 31 декабря 2023 года. Портал Тransfermarkt оценивает его в 1,7 миллиона евро.