ЦСКА арендует Языджи у «Лилля» с правом выкупа за 12 миллионов евро

ЦСКА близок к заключению сделки по трансферу полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, сообщает La Voix des Sports.

ЦСКА близок к заключению сделки по трансферу полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, сообщает La Voix des Sports.

По информации сточника, клубы собираются заключить арендное соглашение до конца сезона с правом выкупа 24-летнего турка за 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Языджи забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 22 матчах за «Лилль». Контракт полузащитника с французским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость турка в 15 миллионов евро.