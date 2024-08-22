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Сегодня, 20:46

Сычев: «Динамо» — тренерская команда, влияние Лички очень хорошо видно»

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев поделился мнением о работе Марцела Лички на посту главного тренера московского «Динамо».

«Думаю, что команда сделала выводы и усилила слабые места. В этом году «Динамо» выглядит органично. Конечно, «Динамо» — это тренерская команда, влияние Марцела очень хорошо видно. Интересно наблюдать за молодыми игроками, которые делают разницу. Это говорит о правильно выстроенной вертикали и доверии со стороны тренера», — приводит слова Сычева Metaratings.ru.

После пяти туров РПЛ «Динамо» занимает второе место в таблице РПЛ, набрав 12 очков. В следующем матче бело-голубые примут «Краснодар» в воскресенье, 25 августа.

Источник: Metaratings.ru
Дмитрий Сычев
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 - : -
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
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Спартак

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П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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Алексей Батраков

Локомотив

 4
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Бителло

Динамо

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