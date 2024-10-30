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Защитник «Химок» Диего Луна выбыл из строя до конца сезона из-за травмы

Алина Савинова
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У защитника «Балтики» Диего Луны, выступающего на правах аренды за «Химки», диагностировали травму крестообразных связок. Футболист не выйдет на поле до конца нынешнего сезона.

«Скорейшего возвращения в строй! Диего Луна, находящийся в аренде в «Химках», получил тяжелую травму крестообразных связок и выбыл до конца сезона... Мы выражаем поддержку нашему защитнику, желаем сил, мужества и скорейшего возвращения в строй!» — говорится в заявлении калининградского клуба.

24-летний защитник получил травму в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Оренбурга» (0:2), который прошел 23 октября.

Луна играет за «Химки» с августа этого года. Всего за подмосковную команду венесуэлец провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://t.me/fc_baltika/20160
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Химки
Диего Луна
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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 - : -
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
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 - : -
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 - : -
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Акрон – Кр. Советов
 - : -
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