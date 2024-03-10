Джикия сыграл за «Спартак» в РПЛ впервые с сентября 2023-го

Защитник «Спартака» Георгий Джикия вышел на замену в матче с «Факелом» в 20-м туре РПЛ.

Капитан красно-белых сменил Данила Пруцева на 69-й минуте.

Джикия вышел в матче РПЛ впервые со 2 сентября 2023 года. Тогда «Спартак» на выезде проиграл «Краснодару» (0:2) в 7-м туре чемпионата.

На данный момент «Спартак» проигрывает «Факелу» со счетом 0:2. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.