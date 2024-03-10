Агент Рахмановича: «Уверен, Амар станет одним из лучших в составе «Крыльев Советов»

Футбольный агент Младен Ратковица заявил, что полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович набрал отличную форму.

«Амар отлично провел сборы, он в хорошей форме. Уверен, что во второй части сезона он станет одним из лучших в составе «Крыльев Советов». Рахманович готов на все 100 процентов, он хочет показать свой лучший футбол», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В текущем сезоне 29-летний Рахманович провел 19 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Самарская команда на данный момент занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России с 29 очками.