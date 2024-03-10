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10 марта, 20:44

Агент Рахмановича: «Уверен, Амар станет одним из лучших в составе «Крыльев Советов»

Алина Савинова
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Футбольный агент Младен Ратковица заявил, что полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович набрал отличную форму.

«Амар отлично провел сборы, он в хорошей форме. Уверен, что во второй части сезона он станет одним из лучших в составе «Крыльев Советов». Рахманович готов на все 100 процентов, он хочет показать свой лучший футбол», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В текущем сезоне 29-летний Рахманович провел 19 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Самарская команда на данный момент занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России с 29 очками.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Амар Рахманович
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
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 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Ростов
 - : -
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 - : -
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