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Защитник «Динамо» Сазонов: «Мы движемся дальше и только вперед»

Защитник «Динамо» Сазонов рассказал о том, что ждет клуб после ухода Шварца
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Динамо» Саба Сазонов в интервью корреспонденту «СЭ» рассказал о том, что ждет клуб после ухода главного тренера Сандро Шварца.

— Что случилось с «Динамо» в финале?

— Провокационный вопрос. Не мне говорить, тренер все сказал на пресс-конференции.

— Он сказал, что он уходит.

— Значит «Динамо» ждет что-то новое.

— Как думаешь, что это будет?

— Не знаю, сложно сказать, время покажет.

— Все переживают, что вашего крутого, симпатичного проекта больше не будет.

— Нет, «Динамо» движется дальше и мы в любом случае будем двигаться только вперед. Посмотрим, кто придет на пост главного тренера команды, что будет с «Динамо» тоже увидим.

Ранее, 29 мая, Шварц объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо» после поражения от «Спартака» (1:2) в финале БЕТСИТИ Кубка России. Немец возглавлял бело-голубых с октября 2020-го.

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