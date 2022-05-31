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Губерниев об уходе Бакаева из «Спартака»: «Вокруг покупок футболистов очень много темного»

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об уходе Зелимхана Бакаева из «Спартака».

«Мне кажется, вокруг покупок футболистов очень много темного. И с годами эта темнота не убавляется. Тут сам черт не разберет. В мутной воде жучки и паучки плетут свои золотые паутинки и складывают золотишко в их уютные норки», — сказал Губерниев «СЭ».

Хавбек объявил об уходе из «Спартака» после победы в финале БЕТСИТИ Кубка России над «Динамо» (2:1). 25-летний футболист — воспитанник красно-белых, дебютировал в основной команде в 2015 году. Всего Бакаев сыграл за «Спартак» в 105 играх.

Ранее, 19 мая, появилась информация, что футболист может продолжить карьеру в клубе из Санкт-Петербурга.

Зелимхан Бакаев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
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