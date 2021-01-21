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Защитник «Динамо» Паршивлюк в скором времени присоединится к команде

20:17
Сергей Паршивлюк. Фото ФК "Динамо"
Сергей Паршивлюк. Фото ФК "Динамо"
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Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк прошел диагностическую артроскопию в Хельсинки, сообщается на официальном сайте команды.

По данным источника, 31-летний футболист вернется к команде на втором «ВТБ Тренировочном сборе» в Турции и будет проходить курс восстановления.

После 19 туров Тинькофф РПЛ «Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 30 баллов.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=16102

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