Защитник «Динамо» Паршивлюк в скором времени присоединится к команде
20:17
Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк прошел диагностическую артроскопию в Хельсинки, сообщается на официальном сайте команды.
По данным источника, 31-летний футболист вернется к команде на втором «ВТБ Тренировочном сборе» в Турции и будет проходить курс восстановления.
После 19 туров Тинькофф РПЛ «Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 30 баллов.
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