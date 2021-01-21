Защитник «Динамо» Паршивлюк в скором времени присоединится к команде

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк прошел диагностическую артроскопию в Хельсинки, сообщается на официальном сайте команды.

По данным источника, 31-летний футболист вернется к команде на втором «ВТБ Тренировочном сборе» в Турции и будет проходить курс восстановления.

После 19 туров Тинькофф РПЛ «Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 30 баллов.