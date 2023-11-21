Защитник «Динамо» Лепский назвал Бальбуэну лидером команды

Защитник «Динамо» Иван Лепский высказался об одноклубниках.

«Для меня лидер «Динамо» — Бальбуэна. Он — мегауверенный в себе, честный, открытый и очень позитивный, просто страж всей команды. Главный весельчак — Скопинцев, всегда на позитиве, а Муми Нгамале — стиляга, каждый день приходит в новых образах», — цитирует Лепского Metaratings.ru.

«Динамо» с 25 очками после первого круга РПЛ занимает 3-е место в турнирной таблице.

18-летний Лепский провел в этом сезоне 2 матча во всех турнирах и результативных действий не совершил.