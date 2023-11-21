«Коринтианс» получит 11 процентов от будущей продажи Ренана из «Зенита»

«Коринтианс» получит 11 процентов от возможного будущего трансфера защитника «Зенита» Роберта Ренана, сообщает Ge.Globo.

По информации источника, такое условие было прописано при переходе игрока из бразильского клуба.

21 ноября сообщалось, что зимой 20-летний защитник перейдет из «Зенита» в европейский клуб. Агент футболиста Луис Фернандо Гарсия заявил, что в данный момент сторона игрока не рассматривает возможность ухода из российского клуба.

Ренан выступает в «Зените» с января 2023 года. Контракт игрока с командой рассчитан до 30 июня 2028 года. В составе клуба защитник провел 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость бразильца в 9 миллионов евро.