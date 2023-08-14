Защитник «Динамо» Даса может пропустить матч с ЦСКА

На данный момент нет точного решения по возможному участию защитника «Динамо» Эли Дасы в матче 5-го тура РПЛ против ЦСКА, сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

30-летний футболист пропустил последние два матча чемпионата из-за повреждения. Даса получил повреждение в матче 2-го тура против «Крыльев Советов» (3:3). Отмечается, что его восстановление идет в соответствии с протоколом, однако на сегодня нет точного ответа на вопрос о том, сможет ли он принять участие в игре против ЦСКА.

Дерби пройдет 19 августа и начнется в 15.00 по московскому времени. На данный момент ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков. «Спартак» с таким же количеством очков расположился на 4-й строчке.