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Сегодня, 16:50

Агбалака: «Хочу получить российский паспорт и готов начать учить русский язык»

Алина Савинова
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Защитник «Сочи» Соломон Агбалака заявил, что хочет получить российский паспорт.

«Я очень хочу российский паспорт! Готов его получить и начать учить русский язык. Россия — прекрасная страна, а РПЛ входит в топ-5 чемпионатов Европы. Добавлю, что в России уровень футбола намного выше, чем в Нигерии», — приводит «РБ Спорт» слова игрока.

19-летний Агбалака стал игроком «Сочи» в 2023 году. Он выступает за российскую команду на правах аренды из «Брод Сити».

По итогам четырех туров сочинская команда занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 3 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/solomon-agbalaka-hochu-rossijskij-pasport-gotov-uchit-russkij-yazy-k/
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Защитник «Динамо» Даса может пропустить матч с ЦСКА
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
12
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
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12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 3 : 0
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 2 : 0
13.08 17:30
Зенит – Факел
 2 : 0
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 1
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
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Федор Чалов

Федор Чалов

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Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

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Оренбург

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И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Пари Нижний Новгород

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Марат Быстров

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