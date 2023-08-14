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Сегодня, 16:36

Тарханов оценил вероятность того, что матч «Спартак» — «Зенит» закончится дракой

Алина Савинова
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Бывший главный тренер нескольких клубов РПЛ Александр Тарханов поделился мнением о том, с чем связано большое количество пенальти в первых турах чемпионата России.

«Большое количество пенальти в первых турах связано и с возросшим уровнем жесткости в игре защитников, и с уровнем арбитров. Если в одних ситуациях фиксируется игра рукой, в других нет... Квалификация судей должна быть высокой, чтобы определить, есть 11-метровый или нет», — приводит «Спорт День за Днем» слова Тарханова.

Также он назвал условие, при котором матч «Зенита» и «Спартака» в 5-м туре РПЛ может закончиться дракой футболистов.

«Судья должен держать все в своих руках. Если он будет допускать ошибки в одну или другую сторону, то все может быть. Судья может спровоцировать драку, а может и не спровоцировать», — добавил специалист.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 20 августа в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне матч «Зенит» — «Спартак» (0:0, по пенальти — 4:2) в рамках FONBET Кубка России, который состоялся 27 ноября, завершился массовой дракой игроков обеих команд. По итогам встречи в общей сложности были дисквалифицированы 6 футболистов.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/tarkhanov-schitaet-chto-match-spartak-zenit-mozhet-zakonchitsya-drakoy-iz-za-sudi
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Тарханов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
12
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 3 : 0
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 2 : 0
13.08 17:30
Зенит – Факел
 2 : 0
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 1
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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