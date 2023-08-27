Бальбуэна: «Я самый талантливый футболист «Динамо» после ухода Захаряна»
Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна пошутил о переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
«Я самый талантливый футболист «Динамо» после ухода Арсена Захаряна в Испанию», — приводит слова парагвайца «РБ Спорт».
«Реал Сосьедад» объявил о переходе Захаряна в субботу, 19 августа. Россиянин подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до конца сезона-2028/29.
25 августа 20-летний полузащитник дебютировал за испанский клуб в матче 3-го тура ла лиги против «Лас-Пальмас» (0:0).
Источник: «РБ Спорт»
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