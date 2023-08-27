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Сегодня, 15:30

Шелия прокомментировал желание Акинфеева играть до 2028 года

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия оценил желание вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева продолжать карьеру до 2028 года.

«Акинфеев сказал, что будет играть за ЦСКА до 2028 года? Какой год сейчас? На самом деле Акинфеев — топ! Надо тоже поставить цель», — цитирует Шелию Sport24.

В текущем сезоне Акинфеев провел четыре матча во всех турнирах, пропустил пять мячей и один раз отыграть на ноль. Из-за повреждения не выходил на поле в последних трех турах РПЛ.

В 2028 году Акинфееву исполнится 42 года.

Источник: Sport24
Гиорги Шелия
Игорь Акинфеев
Футбол
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
6
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
9
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
10
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
11
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
12
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
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Факел – Краснодар
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26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
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Рубин – Динамо
 2 : 2
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
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26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 1 : 0
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Кр. Советов – Балтика
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