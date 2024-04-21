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Сегодня, 12:57

Тимофеев рассказал о давлении на «Ахмат» после неудач команды в РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о турнирном положении команды в чемпионате России.

20 апреля грозненский клуб на выезде обыграл ЦСКА (2:1) в матче 25-го тура РПЛ и прервал серию из четырех поражений кряду в чемпионате.

«Трудно объяснить весенние неудачи. В матче против «Динамо» у нас было удаление, потом в игре с «Локомотивом», теряли очки, опускались все ниже и ниже по турнирной таблице. Появилось давление. Положение в чемпионате давило на нас, поэтому, возможно, хуже выглядели. Понятно, что неприятно находиться на таком месте в таблице. Стараемся находить силы и выходить на каждый матч, как на последний», — сказал Тимофеев «СЭ».

На данный момент «Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 24 матчах.

25 апреля грозненский клуб сыграет дома против «Сочи».

Артем Тимофеев
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
14
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
15
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 2 : 1
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 1 : 2
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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