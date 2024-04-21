Тимофеев рассказал о давлении на «Ахмат» после неудач команды в РПЛ

Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о турнирном положении команды в чемпионате России.

20 апреля грозненский клуб на выезде обыграл ЦСКА (2:1) в матче 25-го тура РПЛ и прервал серию из четырех поражений кряду в чемпионате.

«Трудно объяснить весенние неудачи. В матче против «Динамо» у нас было удаление, потом в игре с «Локомотивом», теряли очки, опускались все ниже и ниже по турнирной таблице. Появилось давление. Положение в чемпионате давило на нас, поэтому, возможно, хуже выглядели. Понятно, что неприятно находиться на таком месте в таблице. Стараемся находить силы и выходить на каждый матч, как на последний», — сказал Тимофеев «СЭ».

На данный момент «Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 24 матчах.

25 апреля грозненский клуб сыграет дома против «Сочи».