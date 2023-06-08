Защитник ЦСКА Мойзес: «Тяжелее всего было играть против Малкома»

Защитник ЦСКА Мойзес в разговоре с «СЭ» назвал футболиста, против которого ему персонально было тяжелее всего играть.

«Против кого персонально было тяжелее всего играть? Против Малкома было сложнее всего», — сказал Мойзес «СЭ».

В сезоне-2022/23 Малком сыграл 33 матча за «Зенит» во всех турнирах, забил 26 голов и сделал 9 результативных передач.