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Гайич: «Акинфеев никогда не кричит без причины, всегда хочет помочь защитникам»

Мария Гусева
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Защитник ЦСКА Милан Гайич поделился мнением о голкипере и капитане армейцев Игоре Акинфееве.

«Мы очень уважаем нашего вратаря и легенду клуба. Считаю, Игорь отлично чувствует момент, когда нужно прикрикнуть на игроков, а когда раскрепостить их. Я бы сравнил Акинфеева со стеной. Он не просто отлично справляется с прямыми обязанностями, но и прекрасно начинает атаки, а также здорово управляет командой. Что же касается споров на поле — мы часто обсуждаем игровые моменты, но делаем это не во время матчей. Игорь же никогда не кричит без причины, всегда хочет помочь защитникам», — цитирует RT Гайича.

В текущем сезоне 36-летний россиянин пропустил 18 мячей в 17 матчах чемпионата России, отыграв 5 встреч на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.

Источник: RT

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Бразилия 0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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