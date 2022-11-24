Гайич: «Акинфеев никогда не кричит без причины, всегда хочет помочь защитникам»

Защитник ЦСКА Милан Гайич поделился мнением о голкипере и капитане армейцев Игоре Акинфееве.

«Мы очень уважаем нашего вратаря и легенду клуба. Считаю, Игорь отлично чувствует момент, когда нужно прикрикнуть на игроков, а когда раскрепостить их. Я бы сравнил Акинфеева со стеной. Он не просто отлично справляется с прямыми обязанностями, но и прекрасно начинает атаки, а также здорово управляет командой. Что же касается споров на поле — мы часто обсуждаем игровые моменты, но делаем это не во время матчей. Игорь же никогда не кричит без причины, всегда хочет помочь защитникам», — цитирует RT Гайича.

В текущем сезоне 36-летний россиянин пропустил 18 мячей в 17 матчах чемпионата России, отыграв 5 встреч на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.