Защитник ЦСКА Агапов надеется, что скоро сможет вернуться на поле

Защитник ЦСКА Илья Агапов надеется, что скоро вернется на поле.

— Когда увидим меня на поле? Скоро, — сказал Агапов. — Буду ли готов к следующему матчу? Не знаю.

Агапов перешел в ЦСКА из «Пари НН» в январе нынешнего года. Футболист еще ни разу не играл за армейцев, 22-летний россиянин восстанавливается от травмы, которую получил на первых сборах с красно-синими.