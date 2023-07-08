Защитник «Балтики» Пуцко рассказал о целях клуба на сезон

Защитник «Балтики» Александр Пуцко рассказал корреспонденту «СЭ», какие цели ставит перед собой в новом сезоне.

«Отпуск был короткий. Всего две недели. Успел ли отдохнуть? Пятьдесят на пятьдесят. Перезагрузились, но не успели растерять форму. Сразу приступили к нагрузкам. Перед собой ставлю цели хорошо играть и не получать травмы. А для команды — закрепиться в премьер-лиге», — сказал Пуцко «СЭ».

В первом туре нового сезона чемпионата России «Балтика» сыграет против «Сочи». Матч пройдет 23 июля и начнется в 20.00 по московскому времени.