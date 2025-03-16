Канчельскис дал прогноз на матч «Спартак» — «Зенит»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в интервью «СЭ» дал прогноз на центральный матч 21-го тура РПЛ.

«Голы точно будут. «Зенит» смотрится чуть предпочтительнее, но «Спартак» играет дома и наверняка постарается реабилитироваться за поражение в Казани. Так что — 1:1», — сказал Канчельскис.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет на «Лукойл Арене» в Москве в воскресенье, 16 марта. Время начала — 19.45 мск.

Московская команда с 40 очками занимает третье место в турнирной таблице, петербуржцы с 43 очками — на второй строчке.