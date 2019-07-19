Зарплата Гильерме в "Локо" уменьшилась на 600 тысяч евро

Как стало известно "СЭ", зарплата голкипера и капитана "Локомотива" Гильерме составит 2,3 миллиона евро в год.

Сегодня 33-летний вратарь подписал новое соглашение сроком на 3 сезона.

Предыдущая зарплата Гильерме составляла 2,9 миллиона. Срок его соглашения истекал в конце 2019 года, интерес к основному голкиперу сборной России проявлял "Спартак".

Гильерме защищает цвета "Локо" с середины сезона-2007. В прошлом сезоне он отыграл все 30 матчей железнодорожников в чемпионате России, а во всех турнирах отметился 45 играми, в которых пропустил 45 мячей.