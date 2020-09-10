Заместитель спортивного директора «Локомотива» поделился подробностями перехода Миранчука в «Аталанту»

Заместитель спортивного директора «Локомотива» Андрей Лосюк рассказал о подробностях перехода полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту».

— Приходило одно предложение от «Аталанты». Но в трех вариациях. От «Милана» ничего не было, — поделился Лосюк в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна. — Это нормальные переговоры. Первая попытка — цифры, которые нас не устроили. Вторая уже близка к нашим ожиданиям, но мы хотели откорректировать ее в пользу клуба. А на третьем предложении мы сошлись. Согласовывали окончательные условия президент «Аталанты» и наш генеральный директор.

Отступные в 8 миллионов евро за Миранчука? Тот, кто подписывал с Алексеем тогда этот контракт, считал эту сумма адекватной. Но Миранчук сделал громадный рывок вперед, даже не полностью раскрыв свой потенциал.

Почему «Локомотив» не продлил с ним контракт заранее? Было стопроцентное доверие между игроком и клубом.

Мы понимали, что у «Аталанты» возникло свободное место. Наверное, команда поэтому и торопилась.