Губерниев: «Какому-то поляку из польского МИД комментировать личные решения Рыбуса не дело!»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на критику заместителя МИД Польши Марчина Пшидача в адрес Мацея Рыбуса за решение играть в «Спартаке».

«Могу сказать, что нет ничего более позорного, чем влезать в личную жизнь. Спасибо, Рыбус, мы рады видеть польских футболистов в наше футболе! Пускай, он играет за «Спартак», принося пользу и польскому футболу, и российскому. Мацею нужно просто сконцентрироваться на себе, на «Спартаке» и стараться не думать об этом всем. Это его личная жизнь. Он решил поступить следующим образом, это его право. Какому-то поляку из польского МИД комментировать личные решения Рыбуса — не дело!» — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее заместитель МИД Польши Марчин Пшидач раскритиковал защитника Мацея Рыбуса за решение заключить контракт со «Спартаком».

«Спартак» объявил о подписании контракта с 32-летним Рыбусом на два года 11 июня.