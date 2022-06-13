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Сегодня, 18:05

Черевченко может возглавить клуб из Азии

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о своем будущем.

«Идет обсуждение. Больше интереса от иностранных клубов. Есть предложения из Азии. Уже встречались с клубами, обсуждали. Из России предложений не было. Я всегда готов вернуться работать в Россию, но это зависит не от меня», — сказал Черевченко «СЭ».

В октябре 2021 года «Химки» объявили об уходе Черевченко, однако уже 19 ноября он вернулся на свой пост. В феврале 2022 года специалист снова был уволен с поста главного тренера подмосковного клуба.

Игорь Черевченко
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