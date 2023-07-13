Кафанов: «Помазун уже сегодня готовый вратарь для больших задач»
Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов высказался о голкиперах Илье Помазуне, Гиорги Шелии и Егоре Бабурине.
«Илья Помазун уже сегодня готовый вратарь для больших задач, — цитирует Sport24 Кафанова. — Шелия провел свой лучший сезон. Бабурин, несмотря на множество пропущенных «Торпедо» голов, не сделал ни одной голевой ошибки».
Помазун проведет в «Урале» четвертый сезон подряд. Всего он сыграл в 83 матчах за екатеринбуржцев, пропустил 105 мячей и 22 раза отыграл на ноль.
В прошедшем сезоне голкипер «Ахмата» Шелия сыграл 29 матчей в РПЛ, из них восемь — на ноль. Бабурин выступает за «Торпедо», в прошлом сезоне он провел 23 матча, пропустил 43 гола и 4 раза оставил ворота в неприкосновенности.
Источник: Sport24
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