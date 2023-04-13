Захарян ответил на вопрос, сколько денег ему нужно для жизни

Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Арсен Захарян в интервью «СЭ» рассказал, сколько денег ему хватит, а сколько — не хватит для жизни на месяц. В 2021 году, отвечая на тот же вопрос, футболист заявил, что вполне достаточно 100 тысяч рублей.

— Нет определенной суммы (необходимой для жизни на месяц). Что-то семье, что-то куда-то тратишь или сохраняешь. Нет конкретной суммы. Когда появляются деньги, становится больше и затрат. Думаю, это нормально. Сто тысяч уже не хватит — уже ипотека, — сказал Захарян.

Третий год подряд мы записываем интервью с Арсеном Захаряном. Мы задаем ему одни и те же вопросы, чтобы посмотреть, как он изменился за прошедший год.