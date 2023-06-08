Задержанный полицией экс-футболист «Анжи» Гасанов вернется в Узбекистан

Игрока узбекистанского клуба «Сурхан» Шамиля Гасанова отпустили из отделения полиции, сообщает Metaratings.ru. На днях он должен вернуться в Узбекистан.

7 июня в СМИ появилась информация, что 29-летний защитник задержан сотрудниками правоохранительных органов в Москве. Его остановили после перехода улицы в неположенном месте, после чего обнаружили у него в кармане наркотики.

Гасанов в январе перешел из махачкалинского «Динамо» в «Сурхан» из Узбекистана. Ранее он выступал за «Анжи», «Енисей», «Чайку», «Балтику» и норвежский «Тромсе».