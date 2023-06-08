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Сегодня, 05:33

Задержанный полицией экс-футболист «Анжи» Гасанов вернется в Узбекистан

Евгений Козинов
Корреспондент
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Игрока узбекистанского клуба «Сурхан» Шамиля Гасанова отпустили из отделения полиции, сообщает Metaratings.ru. На днях он должен вернуться в Узбекистан.

7 июня в СМИ появилась информация, что 29-летний защитник задержан сотрудниками правоохранительных органов в Москве. Его остановили после перехода улицы в неположенном месте, после чего обнаружили у него в кармане наркотики.

Гасанов в январе перешел из махачкалинского «Динамо» в «Сурхан» из Узбекистана. Ранее он выступал за «Анжи», «Енисей», «Чайку», «Балтику» и норвежский «Тромсе».

Источник: https://metaratings.ru/news/zaderzhannyi-policiei-eks-futbolist-anzhi-gasanov-na-dnyakh-dolzhen-vernutsya-v-uzbekistan-257124/
Шамиль Гасанов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
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 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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