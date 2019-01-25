"Задания были частично выполнены". Кононов - о победе над "Зенитом"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что футболисты красно-белых частично выполнили его задания в матче "Фонбет Кубка Матч Премьер" против "Зенита" (3:0).

- Доволен тем, что забили три, не пропустили и самой игрой, - сказал Кононов в эфире канала "Матч ТВ". - Задания были частично выполнены. Еще нет той готовности, которая нужна. Но на данный момент это хорошая работа.

Центральные защитники? У нас лечатся Боккетти и Жиго, Миронов получил микротравму в Дубае. Гапонов отыграл концовку. Нам надо этих ребят дальше вести. Это талантливые футболисты, но пока они получают минимальное время.

Умяров? Вся центральная зона должна руководить игрой. Когда он пришел в команду, я сразу же увидел у него задатки лидера на футбольном поле. Он в своей стихии.

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