20:37 | Футбол — РПЛ

"Задания были частично выполнены". Кононов - о победе над "Зенитом"

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Главный тренер "Спартака"  Олег Кононов заявил, что футболисты красно-белых частично выполнили его задания в матче "Фонбет Кубка Матч Премьер" против "Зенита" (3:0).

- Доволен тем, что забили три, не пропустили и самой игрой, - сказал Кононов в эфире канала "Матч ТВ". - Задания были частично выполнены. Еще нет той готовности, которая нужна. Но на данный момент это хорошая работа.

Центральные защитники? У нас лечатся Боккетти и Жиго, Миронов получил микротравму в Дубае. Гапонов отыграл концовку. Нам надо этих ребят дальше вести. Это талантливые футболисты, но пока они получают минимальное время.

Умяров? Вся центральная зона должна руководить игрой. Когда он пришел в команду, я сразу же увидел у него задатки лидера на футбольном поле. Он в своей стихии.

Зенит - Спартак

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