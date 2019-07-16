Заболотный сыграет за "Зенит-2" в Муроме

28-летний нападающий "Зенита" Антон Заболотный сыграет на выезде за "Зенит-2" в матче 1-го тура Олимп-ПФЛ против "Мурома", сообщается в Twitter питерского клуба.

В числе возможных вариантов, куда Заболотный может отправиться в аренду - "Уфа" и "Сочи".

В прошлом сезоне Заболотный провел в составе петербуржцев 30 официальных матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 голевых передачи.