Заболотный сыграет за "Зенит-2" в Муроме

28-летний нападающий "Зенита" Антон Заболотный сыграет на выезде за "Зенит-2" в матче 1-го тура Олимп-ПФЛ против "Мурома", сообщается в Twitter питерского клуба.
В числе возможных вариантов, куда Заболотный может отправиться в аренду - "Уфа" и "Сочи".
В прошлом сезоне Заболотный провел в составе петербуржцев 30 официальных матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 голевых передачи.
10 минут до начала #МуромЗенит2! Наш состав: Каличава, Синяк, Прохин, Жилов, Капленко, Иванов, Шамкин, Воробьев, Макеев, Заболотный— «Зенит»-2 (@zenit_spb2) July 16, 2019
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