За Кокориным приехала мать Светлана. Его отчим наехал на корреспондента

Сегодня, 17 сентября, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на свободу. За форвардом «Зенита» на черном внедорожнике «Мерседесе» приехала его мать Светлана.

Водитель при движении у стен колонии между окружившими журналистами задел одного из них. За рулем был Кирилл Логинов — отчим Александра Кокорина.

#КокоринМамаев Отчим Кокорина наехал на корреспондента! Видео момента pic.twitter.com/FjShfMiEyJ — СЭ Футбол (@se_football) September 17, 2019

Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Все подробности — в нашей онлайн-трансляции