За Кокориным приехала мать Светлана. Его отчим наехал на корреспондента
07:50
Сегодня, 17 сентября, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на свободу. За форвардом «Зенита» на черном внедорожнике «Мерседесе» приехала его мать Светлана.
Водитель при движении у стен колонии между окружившими журналистами задел одного из них. За рулем был Кирилл Логинов — отчим Александра Кокорина.
#КокоринМамаев Отчим Кокорина наехал на корреспондента! Видео момента pic.twitter.com/FjShfMiEyJ— СЭ Футбол (@se_football) September 17, 2019
Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Все подробности — в нашей онлайн-трансляции