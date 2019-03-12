"За каждой тягостью наступает облегчение". Сулейманов высказался в Инстаграме

Полузащитник "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов опубликовал новое сообщение в Инстаграме.

В строиз футболист разметил фотографию, где он сидит на трибуне. "За каждой тягостью наступает облегчение", - так подписано фото.

3 марта футболист провел первый матч в стартовом составе команды против "Спартака" (1:1). До этого он провел 25 матчей, выходя на замену.

Ранее появились сообщения, что футболист, якобы, скрыл свой реальный возраст. Информацию об этом опроверг его детский тренер.

По данным "СЭ", Сулейманов готов подписать с клубом пятилетний контракт.

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