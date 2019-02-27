"Шапи – 1999 года рождения! Просто он выстрелил, и его начали клевать". Детский тренер Сулейманова – об информации, что игрок – переписанный

Один из первых тренеров форварда "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова Мурза Мурзаев опроверг информацию о том, что его бывший подопечный "переписанный" с 1995 года на 1999 год рождения.

– Когда в мою команду попал Шапи, он уже был 1999 года, поэтому не думаю, что стоит верить информации, которая кажется ложной, – начал Мурзаев. – Я хорошо помни Шапи с первых дней – он был маленький щупленький, но левая у него была сумасшедшая. Как у Месси, а может и лучше.

– Но вы сталкивались с тем, что в детском футболе могут переписывать год рождения?

– Я лично не сталкивался, но знаю о такой практике. Вы думаете, что из действующего состава сборной России никто не переписан? Вы же сами знаете ответ лучше меня. А тут парень выстрелил, и начали его клевать, как коршуны. Почему никто не интересуется игроками сборной России?

– В последнее время не было публикаций о том, что кто-то из игроков национальной команды переписан, а про Шапи вышла такая публикация.

– Повторюсь, парень с детства был очень талантлив, а вместо того, чтобы порадоваться, начинают что-то выискивать. Некоторое время назад с этим вопросам к нам обращались и представители "Краснодара". Неужели вы думаете, что краснодарцы не проверяют такие вещи? Там серьезный клуб, не сомневайтесь, они все узнали.

– А когда конкретно "Краснодар" интересовался этим вопросом?

– Года три-четыре назад. Представители клуба и приезжали к нам, и звонили.

– Вы лично общались с краснодарцами?

– Конечно. Мы с ними говорили по телефону. Я им, как и вам, сказал, что он 1999 года рождения.

– Если он был таким суперталатливым футболистом, то почему его не взял "Анжи"?

– Потому "Анжи" нужны готовые футболисты, там не были заинтересованы в развитии игрока. Иными словами – им нужен готовый материал, а не перспективный. В "Краснодаре" на это смотрят иначе.

– Еще один момент, который смущает многих, команда "Анжи" под вашим руководством принимала участие в первенстве России по футболу среди юношей 1996 г.р. в зоне № 9 группы "СКФО" и "ЮФО". Так вот по сообщению официального сайта Федерации футбола Ставропольского края, в составе вашей команды играл Шапи, который был официально на три года младше сверстников. Три года в том возрасте – это гигантская разница между детьми. Согласны?

– Я помню тот турнир. Могу только повториться: Шапи был очень талантлив. К тому же его отец – мой близкий друг, он все время просил взять сына с собой. Вот я и брал. (Андрей Сизякин)​