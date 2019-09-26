Юсупов заявил, что Слуцкий звал его в «Крылья Советов»

Полузащитник «Динамо» Артур Юсупов рассказал о том, как Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий «Витесс», звал его в «Крылья Советов».

— Был хоть какой-нибудь шанс стать игроком «Крылышек»? Да, мне тогда было то ли 18, то ли 19 лет, — цитирует Юсупова официальный сайт «Динамо». Команду возглавлял Леонид Слуцкий, он мне лично звонил, приглашал в «Крылья». Даже встречались с ним по этому поводу, разговаривали. Также на меня имели виды ЦСКА и «Динамо», эту историю я уже рассказывал. Выбрал тогда вариант с бело-голубыми.

30-летний Артур Юсупов родился в Самаре, но не играл за «Крылья Советов». В текущем сезоне он провел восемь матчей за «Динамо» и забил один мяч.

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